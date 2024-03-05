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Dünya
AA 05.03.2024 13:25

İsrail, Gazze Şeridi'nde son 10 günde binden fazla Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde bin 25 artarak 30 bin 631'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde son 10 günde binden fazla Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 151 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 97 kişinin öldürüldüğü, 123 kişinin yaralandığı belirtildi.

Buna göre İsrail, son 10 günde Gazze'de bin 25 Filistinliyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 30 bin 631'e, yaralıların sayısı da 72 bin 43'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "10 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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