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Dünya
AA 05.03.2024 13:06

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 22 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Kudüs kentindeki baskınlarına devam ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin dünden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında çocuklar ve eski tutukluların da olduğu en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 422'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
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