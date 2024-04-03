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Dünya
AA 03.04.2024 15:06

Rusya: Moskova'daki terör saldırısının izleri Ukrayna özel servislerine uzanıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Moskova’daki "Crocus City Hall Konser Salonu"na yapılan terör saldırısının izlerinin ABD tarafından kontrol edilen Kiev yönetiminin başında olduğu Ukrayna özel servislerine uzandığını söyledi.

Rusya: Moskova'daki terör saldırısının izleri Ukrayna özel servislerine uzanıyor
[Fotograf: Reuters]

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Üyesi Ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterlerinin 19. Toplantısı'nda konuştu.

Moskova'da terör saldırısı
Moskova'da terör saldırısı

Moskova’daki konser salonuna yapılan terör saldırısının, Ukrayna yönetimi değil Rusya'da yasaklı olan DEAŞ’ın Afgan kolu tarafından gerçekleştirildiği versiyonunun empoze edilmeye çalışıldığını belirten Patruşev, saldırının izlerinin ise tamamen ABD tarafından kontrol edildiğinin herkesin gayet iyi bildiği Kiev yönetiminin başında olduğu Ukrayna özel servislerine uzandığını savundu.

Putin, Moskova'daki terör saldırısıyla bağlantılı herkesi bulacaklarını söyledi
Putin, Moskova'daki terör saldırısıyla bağlantılı herkesi bulacaklarını söyledi

Patruşev, DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütlerinin de Washington tarafından oluşturulduğu değerlendirmesinde bulundu.

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