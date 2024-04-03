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Dünya
AA 03.04.2024 14:38

İsrail saldırısında 7 çalışanı ölen WCK'nin kurucusu "konvoyun kasıtlı vurulduğunu" söyledi

İsrail ordusunun saldırısında 7 çalışanı öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) kurucusu İspanyol Şef Jose Andres, WCK konvoyunun kasıtlı şekilde vurulduğunu belirterek, "İsrail, sivilleri ve yardım çalışanlarını öldürmeye son vermelidir." ifadesini kullandı.

İsrail saldırısında 7 çalışanı ölen WCK'nin kurucusu "konvoyun kasıtlı vurulduğunu" söyledi
[Fotograf: AA]

Andres, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan makalesinde, yardım kuruluşunun hedef alındığı saldırıyla ilgili İsrail yönetiminden gelen soruşturma sözünü memnuniyetle karşıladıklarını ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "savaşlarda bu tür olaylar olur" şeklindeki ifadeleri nedeniyle soruşturmanın tepeden başlaması gerektiğini belirtti.

Andres, "Başbakan Netanyahu, 'savaşta böyle şeyler olur' dedi ancak konvoyumuza yapılan hava saldırıları sadece savaşın sisinde yaşanan talihsiz bir hata değildi. Bu, hareketleri İsrail ordusu tarafından bilinen ve açıkça işaretlenmiş araçlara doğrudan bir saldırıydı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye giden yardımları engellemekten vazgeçmesi gerektiğinin altını çizen Andres, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"İsrail hükümetinin bugün gıda ve ilaç için kara yollarını açması gerekiyor. Bugün sivilleri ve yardım çalışanlarını öldürmeyi bırakması gerekiyor. Barışa giden uzun yolculuğa bugünden başlaması gerekiyor. Gazze'deki her binayı bombalayarak rehineleri kurtaramazsınız. Bütün bir nüfusu aç bırakarak bu savaşı kazanamazsınız."

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