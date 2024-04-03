Duman 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.04.2024 14:07

İranlı komutan "İsrail'e yakında ölümcül darbeler vurulacağını" iddia etti

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, "yakında İsrail'e ölümcül darbeler vuracaklarını" iddia etti.

İranlı komutan "İsrail'e yakında ölümcül darbeler vurulacağını" iddia etti
[Fotograf: AP]

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tuğgeneral Şerif, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına yapılan saldırıya değindi.

İsrail'in son zamanlarda aldığı yenilgilerin intikamını Devrim Muhafızları Ordusunun komutanlarından almaya çalıştığını söyleyen Şerif, "Hiçbir yere varamazlar ve bu eylemlerle muhafızlarımızın motivasyonu iki katına çıkacak ve inşallah yakında Siyonist rejime daha ölümcül darbeler vurulduğuna şahit olacağız." ifadelerini kullandı.

İran'ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesine saldırı

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

ETİKETLER
İran İsrail
Sıradaki Haber
Zimbabve'de kuraklık nedeniyle ulusal afet ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:08
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yarın yapılacak
14:04
Zimbabve'de kuraklık nedeniyle ulusal afet ilan edildi
14:15
Türkiye, Gazze’ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke: 42 bin tona ulaştı
14:00
MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı
13:54
Almanya’da sanayicilerden Başbakan Scholz’a 'iki kayıp yıl' eleştirisi
13:43
İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da yaklaşık 8 bin kişiyi gözaltına aldı
14 yıl önce bulunan mamut fosilleri müzede sergileniyor
14 yıl önce bulunan mamut fosilleri müzede sergileniyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da yanan eğlence merkezinin içi görüntülendi
İstanbul'da yanan eğlence merkezinin içi görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ