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Dünya
AA 03.04.2024 14:03

Zimbabve'de kuraklık nedeniyle ulusal afet ilan edildi

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülke çapında kuraklık nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan etti.

Zimbabve'de kuraklık nedeniyle ulusal afet ilan edildi
[Fotograf: AA]

Mnangagwa, yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklığın yasal önlemler gerektirdiğini vurguladı.

Devlet Başkanı Mnangagwa, "El Nino hava olayının yol açtığı kuraklık nedeniyle ulusal çapta afet durumu ilan ediyorum." ifadesini kullandı.

Zimbabve'nin ulusal tahıl kıtlığıyla karşı karşıya olması nedeniyle tahıl ithalatına yöneleceğini belirten Mnangagwa, kuraklığın etkilerini hafifletmek adına 2 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Mnangagwa, Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne yapılacak mısır ve buğday ihracatının da durdurulduğunu duyurdu.

Komşu ülke Zambiya da kuraklık nedeniyle 29 Şubat'ta ulusal afet ilan etmişti.

Bölge ülkelerinden Malavi'nin 28 şehrinden 23'ü, kuraklıktan dolayı afet ilan etmişti.

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