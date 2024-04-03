Güney Kore, yaptırımları ihlal ettiği şüphesiyle bir gemiye el koydu

Yonhap'ın haberine göre, Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'den yola çıkan Rusya'ya doğru ilerleyen DEYI adlı kargo gemisine ülkenin güney kıyılarından geçerken durması için çağrı yaptı.

Bayraksız 3 bin tonluk gemidekilerin söz konusu çağrıyı reddederek yoluna devam etmesi üzerine harekete geçen Güney Kore Sahil Güvenlik yetkilileri, gemiye Yeosu kenti açıklarında el koydu.

Yetkililer, Busan Limanı'na getirilen gemide aralarında Çin ve Endonezya vatandaşlarının yer aldığı 13 kişilik mürettebat bulunduğunu açıkladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, BMGK'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle gemiyle ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Yetkili, konuyla ilgili ABD ile yakın temasta olduklarını ifade etti.

Diğer yandan, mürettebat yük ambarını açmayı reddettiği için geminin ne taşıdığı henüz teyit edilemedi.