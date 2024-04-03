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Dünya
AA 03.04.2024 15:01

Çin'de şiddetli fırtınalar: 7 ölü, 11 yaralı

Çin'in Ciangşi eyaletinde saatteki hızı 127,8 kilometreye ulaşan şiddetli fırtınalar sonucu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Çin'de şiddetli fırtınalar: 7 ölü, 11 yaralı
[Fotograf: AP]

Çin'deki şiddetli rüzgar, sağanak ve dolu yağışı 31 Mart'tan bu yana 9 şehirde yaklaşık 93 bin kişiyi etkiledi.

Eyaletin başkenti Nançang'daki bir binanın çatısı fırtına nedeniyle uçarken; kentte 2'si 20, biri ise 11'inci kattan düşen 3 kişi hayatını kaybetti.

Nançang'da hayatını kaybeden diğer 4 kişinin ölüm sebepleri henüz belirlenemezken, yetkililer 11 kişinin de yaralandığını duyurdu.

5 bin 700 hektarlık tarım alanıyla 2 bin 751 ev zarar gördü

Ölen 2 kişiyle aynı katta yaşayan ve yerel medyaya konuşan bir kişi, rüzgarın etkisiyle uçmamak için uzun süre direnmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Fırtınalar sonucu 5 bin 700 hektarlık tarım alanıyla 2 bin 751 ev zarar görürken, 800'den fazla kişi de evlerinden tahliye edildi.

Ciangşi Meteoroloji Servisi, 31 Mart'ta fırtına sebebiyle oluşan rüzgarların saatteki hızının 127,8 kilometreye ulaştığını açıklamıştı.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, dün fırtınadan kaynaklı yağmurlar için verilen seviyelerin en düşüğü olan "mavi alarm", hava koşulları için ise 2'nci seviye olan "sarı alarm" uyarısını yinelemişti.

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