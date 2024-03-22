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Dünya
AA 22.03.2024 23:55

Rusya Moskova’daki terör saldırısına ilişkin BMGK'dan toplantı talep edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’daki terör saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden toplantı talep edeceklerini açıkladı.

Rusya Moskova’daki terör saldırısına ilişkin BMGK'dan toplantı talep edecek
[Fotograf: Reuters]

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik,  Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili Rus devlet kanalı Rossiya-24’e açıklamalarda bulundu.

Saldırıya ilişkin girişimlerde bulunacaklarını anlatan Miroşnik, "Diplomatlarımız bu konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında gündeme getirecek. BMGK’den yakın zamanda bu konuda toplantı talep edecekler ve böylelikle en büyük uluslararası kuruluştaki küresel çoğunluk bu eylemleri kınayabilecek." dedi.

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Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için başlatılan

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