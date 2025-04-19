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Dünya
AA 19.04.2025 20:26

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 261 Rus ve 277 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi.

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı
[AA-Arşiv]

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğuyla Ukrayna ile esir değişimi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 246 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 246 Ukraynalı asker verildi. Ayrıca, jest olarak 15 yaralı Rus askeri karşılığında Ukrayna'ya 31 asker teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu ve askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı aktarılan açıklamada, askerlerin Bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Moskova'ya ulaştırılacağı kaydedildi.

277 Ukraynalı askeri ülkelerine döndü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile esir değişimi sonucu 277 Ukraynalı askerin ülkesine döndüğünü belirtti.

Zelenski, savaşın başlangıcından bu yana esir takası sürecinde toplam 4 bin 552 kişinin Ukrayna'ya getirildiği bilgisini paylaşarak, "Herkesi getirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

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