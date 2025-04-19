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Dünya
AA 19.04.2025 17:24

Putin, Ukrayna'da tek taraflı Paskalya ateşkesi ilan etti

Putin bölgedeki Rus güçlerine Cumartesi günü Moskova saatiyle 18.00'dan Pazar günü sonuna kadar düşmanlıkları sona erdirme emri verdi.

Putin, Ukrayna'da tek taraflı Paskalya ateşkesi ilan etti

Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan saat 18.00'dan 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan Ukrayna'da temas hattındaki duruma ilişkin rapor aldı.

Rus lider Putin, "İnsani kaygılarla bugün saat 18.00'den itibaren, pazar gününden pazartesi günü gece yarısına kadar Rus tarafı Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında bütün askeri faaliyetlerin durdurulmasını emrediyorum." dedi.

Ukrayna tarafının da bu eylemi örnek alacağını varsaydığını belirten Putin, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun olası ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını, saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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