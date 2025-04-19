İsrailli bir esir, annesine seslendi: Benim için mücadele ettiğinden eminim

Soykırımcı İsrail'de Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteriler devam ederken Kassam Tugayları 21 saniyelik yeni bir video yayınladı.

Videoda yüzü gösterilmeyen ve adı da zikredilmeyen İsrailli esir, "Sevgili anne, benim için mücadele ettiğinden eminim, benim tanıdığım insan böyle bir insan." dedi.

Video, daha öncekilerde olduğu gibi İngilizce, Arapça ve İbranice olarak "vakit tükeniyor" yazısıyla bitti.

İsrailliler uzun süredir, savaşın tamamen sona ermesi ve Gazze'deki İsraillilerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenliyor. 122 bini aşkın kişi de İsrailli esirlerin serbest bırakılması talebiyle bildiri imzaladı.

Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin yanı sıra, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad, akademisyenler ve emekli Dışişleri Bakanlığı mensuplarının destek verdiği bu hareket, İsrail toplumunda savaşın sona ermesine karşılık esirlerin salıverilmesini isteyenlerin sayısında yaşanan artışı gösteriyor.