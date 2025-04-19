Parçalı Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.04.2025 16:57

Senegal'de 5 eski bakan dahil 32 kişiye Covid-19 soruşturması

Senegal'de aralarında 5 eski bakanın da bulunduğu 32 kişi, Covid-19 salgınıyla mücadele için sağlanan kamu fonunu kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Senegal'de 5 eski bakan dahil 32 kişiye Covid-19 soruşturması

Dakar Savcılığından yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Macky Sall hükümetinde görev yapan 5 eski bakan ve 27 kişi hakkında 2020-2021 döneminde Covid-19'la mücadele için ayrılan 1 milyar CFA (1,5 milyar avro) değerindeki kamu fonunu kötüye kullanmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu bakanların ismi paylaşılmazken, 27 kişinin içinde kamu görevlilerinin yanı sıra moda ve sanat dünyasından isimlerin olduğu kaydedildi.

Eski bakanlarla ilgili dosyaların incelenmek üzere Ulusal Meclise gönderildiği ve söz konusu isimler hakkında dava açılıp açılmayacağına da Yüksek Adalet Divanının karar vereceği öğrenildi.
 

ETİKETLER
Senegal Koronavirüs
Sıradaki Haber
Guggenheim Müzesi sahte çıkan bomba ihbarı nedeniyle 2,5 saat boşaltıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:17
Kassam Tugayları: Esir askere ulaşılamıyor ancak onu koruyanlardan birinin naaşı bulundu
17:10
İsrailli bir esir, annesine seslendi: Benim için mücadele ettiğinden eminim
17:06
Avustralya'nın doğu kıyılarında son üç günde 5 kişi boğuldu
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
16:47
Emine Erdoğan, KADEM'in yeni yönetimini tebrik etti
16:27
Bakan Yerlikaya: Uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığımız, apaçık meydan okumadır
Ankara'da yağmur
Ankara'da yağmur
FOTO FOKUS
Katil İsrail'in tek oğlunu aldığı anne: Onu hayata getirebilmek için 700 iğne oldum
Katil İsrail'in tek oğlunu aldığı anne: Onu hayata getirebilmek için 700 iğne oldum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ