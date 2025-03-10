Rusya, iki İngiliz diplomatın akreditasyonlarını iptal etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki İngiliz diplomatın, Rusya'ya giriş izni alırken yanlış bilgiler verdiklerinin ve İngiltere istihbaratına çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi.

Bu sebeple İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği temsilcisinin Bakanlığa çağrıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükelçiye diplomatların Rus yasalarını ihlal ettiklerine dair bilgi verildi. Moskova, bildirilmeyen İngiliz istihbarat çalışanlarının faaliyetlerine müsamaha göstermeyecek, ulusal güvenlik çıkarlarına uygun şekilde hareket edecek. İngiliz vatandaşlarına Rus vizesi için başvuruda bulunduğunda doğru ve eksiksiz bilgiler vermelerini tavsiye ediyoruz. Londra'nın durumu gerginleştirmesi halinde Rus tarafı, gerekli şekilde yanıt verecek."

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bugün iki İngiliz diplomatı casusluk yaptıkları şüphesiyle sınır dışı etme kararının alındığını duyurmuştu.

Rusya, geçen yıl casusluk yaptıkları ve ülke güvenliği için tehdit oluşturdukları şüphesiyle 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etmişti.