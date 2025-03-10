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Dünya
AA 10.03.2025 12:38

Hamas’tan İsrail’in Gazze’nin elektriğini kesmesine tepki: Baskılara boyun eğmeyeceğiz

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’nden elektriği kesmesini, Filistin halkına ve direnişine, ucuz ve kabul edilemez bir şantaj politikasıyla baskı uygulamak için umutsuz bir girişim olarak değerlendirdi.

Hamas’tan İsrail’in Gazze’nin elektriğini kesmesine tepki: Baskılara boyun eğmeyeceğiz

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, “Siyonist işgalcilerin Gazze'ye elektriği kesme kararı, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı toplu cezalandırma politikasının uygulanmasında ısrar etmesidir.” ifadesini kullandı.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nin elektriğini kestiğini, halkını su, gıda ve ilaçtan mahrum bıraktığına dikkati çeken Rişk, “Tüm bunlar, halkımıza ve direnişine ucuz ve kabul edilemez bir şantaj politikasıyla baskı uygulamaya yönelik çaresiz bir girişimdir.” yorumunu yaptı.

İsrail’in, elektriği kesme, sınır kapılarını kapatma, yardım ve yakıt dağıtımını durdurmasının tam teşekküllü bir "savaş suçu" olduğunu belirten Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkesi bozmaya çalıştığını, İsrailli esirleri canları pahasına, ailelerinin taleplerini hiçe sayarak kendi kişisel çıkarlarına hizmet eden yeni bir yol haritası dayatmaya çalıştığını kaydetti.

Rişk, İsrail’i “bu suçlara” devam etmemesi konusunda uyararak, Filistin halkının ve direnişinin baskılara boyun eğmeyeceğini, “özgürlük ve zafer elde edilene kadar dik durmaya devam edeceğini” vurguladı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını duyurmuştu.

İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.

Başbakan Netanyahu, Hamas'ı, esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etmişti.

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