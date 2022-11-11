Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerin Herson kentinden tamamen çekildiğini, Dinyeper Nehri'nin doğu yakasına geçtiğini duyurdu.

Rus askeri birliklerinin, Ukrayna'nın Herson kentinden Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesi kararını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bunun "kendilerini küçük düşüren bir karar olmadığını" ve "bölgeyi kendi topraklarına dahil etmelerinden pişman olmadıklarını" belirtti.

Peskov, "Bu karar nedeniyle bölgenin statüsü değişmedi. Bu, Rusya Federasyonunun bir bölgesidir. Bu bölge yasalarımızda teyitli ve belirlidir. Burada herhangi bir değişiklik yok ve olamaz" dedi.

"Kiev, müzakere istemiyor"

"Ukrayna'nın Rusya ile müzakere konusundaki pozisyonunda değişiklik var mı?" sorusuna Peskov, bu konuda değişiklik görmediklerini dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Kiev, müzakere istemiyor. Özel askeri operasyon devam ediyor. Ukrayna'daki özel askeri operasyon, hedeflerine ulaşılması halinde sonlandırılabilir. Bu, barış müzakereleri yoluyla da hedeflere ulaşılması halinde olabilir. Bu yol da mümkündür. Ancak bildiğimiz gibi, Ukrayna tarafının aldığı pozisyon nedeniyle barış müzakereleri imkansızdır" ifadelerini kullandı.

"Tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda görüşmeler devam ediyor"

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılması konusunda da değinen Peskov, "Bu yönde görüşmeler devam ediyor. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmına ilişkin bazı konuları çözmemiz gerekiyor. BM'de bu yönde anlayış var. Bu nedenle çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Herson Bölgesel Konseyi Üyesi, Herson'a Ukrayna bayrağı asıldığını, Rus askerlerin ayrılırken boğularak öldüğünü aktardı.