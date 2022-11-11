Federal Meclis İnceleme Komisyonunun, Berlin'in bazı bölgelerinde kanıtlanan aksaklıklar ve hatalar sebebiyle genel seçimlerin tekrarlanması gerektiğine ilişkin önergesi, genel kurulda 252'ye karşı 374 oyla kabul edildi. Oylamada 31 milletvekili çekimser kaldı.

Buna göre, Berlin'deki 2 bin 257 oy kullanma merkezinden 431'inde genel seçimler yenilenecek. Bu da yaklaşık 500 bin Berlinlinin yeniden sandık başına gideceği anlamına geliyor.

Muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Berlin'deki genel seçimlerin tamamen tekrarlanmasını istiyor.

Muhalefet partilerinin Federal Meclis Genel Kurulunda alınan kararı Federal Anayasa Mahkemesine götürme ihtimali bulunduğu için seçim tarihi henüz belirlenmedi.

Öte yandan 26 Eylül 2021'de genel seçimlerin yanı sıra Berlin Eyalet Meclisi ve ilçe belediye meclislerinin seçimleri ile konutların kamulaştırılmasına ilişkin halk oylaması yapılmıştı.

Berlin Eyalet Meclisi ve ilçe belediye seçimlerinin tekrarlanıp tekrarlanmaması kararı, 16 Kasım'da Berlin Eyaleti Anayasa Mahkemesi tarafından verilecek.

Seçimler neden tekrarlanacak

Seçim günü oy kullanma merkezlerine eksik oy pusulası gönderildiği, bu nedenle tekrar pusula bastırılmak zorunda kalındığı belirtilmiş, bazı seçim merkezlerinde uzun kuyrukların oluştuğu gözlenmişti.

Aynı gün koşulan maraton nedeniyle özellikle şehir içindeki bazı caddelerin kapalı olması dolayısıyla oy pusulalarının seçim merkezlerine ulaştırılamadığı, birçok seçim merkezinin de sandıkların kapandığı saat 18.00'den sonra uzun süre açık kaldığı ifade edilmişti.​​​​​​​