KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ülkesinin uluslararası bir örgütte ilk kez anayasal adıyla tanımlandığına dikkati çekti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk Devletleri Teşkilatına teşekkür etti.

Tatar, "Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde kazanmış olduğumuz statü, tüm halkımıza ve büyük Türk Milletine hayırlı olsun" dedi.



KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Tatar, "Bu olumlu gelişmeden daha da cesaret alarak onurlu mücadelemize hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.