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Dünya
AA 02.09.2026 12:49

Rusya: Havalimanlarında uzun süreli aksamalara izin verilmeyecek

Rusya Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin, ülkedeki havalimanlarında uzun süreli aksamalara izin vermeyeceklerini ancak uçuş güvenliği nedeniyle geçici kısıtlamaların uygulanabileceğini söyledi.

Rusya: Havalimanlarında uzun süreli aksamalara izin verilmeyecek

Nikitin, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rus hava sahasına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının artacağı yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığının, havalimanlarında uzun süreli kesintileri önlemek amacıyla Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafızlarıyla (Rosgvardiya) yakın koordinasyon içinde çalıştığını belirten Nikitin, uçuş güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Nikitin, "Uçuş ve havalimanı güvenliğine ilişkin gereklilikleri sürekli geliştiriyoruz ve bunların tamamına karşı verecek yanıtlarımız var. Teröristlerin dile getirdiği tüm bu tehditlere karşı da yanıtlarımız mevcut." dedi.

Havalimanlarında zaman zaman geçici kısıtlamaların uygulanabileceğine işaret eden Nikitin, sivil havacılık faaliyetlerinde önemli ve uzun süreli kesintiler yaşanmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, yabancı hava yolu şirketlerini Rusya üzerindeki uçuşların taşıdığı riskler konusunda uyararak, Rus hava sahasındaki Ukrayna İHA'larının sayısının artacağını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Zelenskiy'nin sözlerini "devlet terörü" şeklinde nitelendirmişti.

ETİKETLER
İnsansız Hava Aracı (İHA) Rusya Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
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