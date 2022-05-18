Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Fransız diplomatları `istenmeyen kişi` ilan etti
[Fotoğraf: Getty]
Fransa’da 41 Rus diplomatın kışkırtıcı ve haksız bir karar ile istenmeyen kişi ilan edilmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı ülkedeki 34 Fransız diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fransa’nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy’nin bakanlığa çağrılarak Fransa’da 41 Rus diplomatın kışkırtıcı ve haksız bir karar ile istenmeyen kişi ilan edilmesinin sert bir şekilde protesto edildiği bilgisi paylaşıldı.
Söz konusu adımın Rus-Fransız ilişkilerine ve yapıcı ikili iş birliğine ciddi zarar getireceği vurgulandı.
“Bu karara cevap olarak Rusya’daki Fransız diplomatik kurumlarında 34 çalışan ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi. Bu kişilerin, ilgili notanın Büyükelçiye teslim edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde Rusya topraklarını terk etmeleri gerekiyor.”
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Rusya
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