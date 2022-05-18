İklim krizi dengeleri değiştiriyor. Sel, fırtına ve aşırı sıcaklar birçok ülkeyi olumsuz etkiliyor. Hindistan'ın kuzeydoğusunda sel ve toprak kaymaları sebebiyle 500 binden fazla kişi evlerini terk etti. Bin 500'den fazla köy su altında kaldı.



Yeni Delhi bölgesinde ise etkili olan aşırı sıcak hava bir milyardan fazla insanı olumsuz etkiledi. Pakistan da aşırı sıcak havanın etkisi altında.

Bilim insanları, uzun yıllar sonra ilk kez ilkbahar yaşanmadan yaz mevsimine geçildiğini açıkladı. Mart ayında hava sıcaklığının 47 dereceyi bulduğuna dikkat çekildi.

Uruguay'da da fırtına sebebiyle sahil deniz köpüğüyle kaplandı. Bir evin ön cephesinin beyaz renge büründüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde kum fırtınası çıktı. Fırtınanın ardından oluşan sis, trafikte görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.



Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2021 Küresel İklim Raporu'na göre son 7 yılda dünya genelinde en yüksek sıcaklıklar kayda geçti. İklim değişikliğinin "geri dönülmez sınırın eşiğinde" olduğuna dikkat çekildi.