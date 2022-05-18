Hennis-Plasschaert, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı Irak sunumunun ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ülke sorunlarının çözüme kavuşturulamadığına işaret eden Hennis-Plasschaert, "Irak sokaklarının karışmak üzere" olduğunu söyledi.

Hennis-Plasschaert, seçimlerin üzerinden yaklaşık 7 ayın geçmesine karşın hükümetin kurulamadığını vurgulayarak, Irak politikasının sürekli kendini tekrar eden bir yapıda olduğunu hatırlattı.

Iraklı siyasilerin hükümetin kurulamaması bahanesinin arkasına sığınmaması gerektiğini kaydeden Hennis-Plasschaert, "Asıl mesele kaçırılıyor." dedi.

Hennis-Plasschaert, siyasi çıkmazın yanı sıra sokaklarda silahlı grupların roket fırlatması gibi şiddet eylemlerinin hesabının sorulmadığı yorumunu yaptı.

Hükümet kurma görüşmelerinde uzlaşı ve diyalog çağrısı yapan Hennis-Plasschaert, "Irak'ta herhangi bir pazara gidin, halk size ulusal çıkarların, kaynakların kontrolü ve güç oyunlarının gölgesinde kaldığını söyleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hennis-Plasschaert, halkın, geniş çaplı yolsuzlukların ve hizipleşmenin son bulmasını, ekonomik çeşitliliğin ve öngörülebilir yönetimin sağlanmasını istediğini dile getirdi.