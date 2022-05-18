Dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna, bir kez daha faaliyete geçti.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan aktif yanardağda, beş gündür art arda patlamalar yaşanıyor.

3 bin 330 metre yüksekliğindeki ve Avrupa'nın en büyük ve en aktif yanardağı olan Etna, yılda birkaç kez harekete geçiyor, lav ve kül püskürtüyor.