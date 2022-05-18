Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 13:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Etna Yanardağı faaliyete geçti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. 5 gündür patlama yaşanan yanardağdan dumanlar yükseldi, lavdan nehirler oluştu.
Dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna, bir kez daha faaliyete geçti.
İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan aktif yanardağda, beş gündür art arda patlamalar yaşanıyor.
3 bin 330 metre yüksekliğindeki ve Avrupa'nın en büyük ve en aktif yanardağı olan Etna, yılda birkaç kez harekete geçiyor, lav ve kül püskürtüyor.
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