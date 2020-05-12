Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 10 bin 899 kişilik artış yaşandı.

Toplam vaka sayısının 232 bin 243'e ulaştığı ülkede, 107 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 2 bin 116'ya çıktı.

Rusya'da şu ana kadar 5,8 milyondan fazla kişiye koronavirüs testi yapıldı.