Haber Giriş: Kaynak: AA
Brezilya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı artıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 530 kişi hayatını kaybetti.
COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 11 bin 653'e yükseldi.
Brezilya'da COVID-19'un görüldüğü kişi sayısı da 6 bin 895 artışla 169 bin 594'e çıktı.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda.
Bölgede ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.
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