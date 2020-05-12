COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 11 bin 653'e yükseldi.

Brezilya'da COVID-19'un görüldüğü kişi sayısı da 6 bin 895 artışla 169 bin 594'e çıktı.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda.

Bölgede ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.