Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Minsk'te müzakerelere başlama teklifine ilişkin konuştu.

Ukrayna'nın söz konusu teklifi reddettiğini belirten Zaharova, "Ukrayna tarafı müzakereyi reddetti. Kiev konuyu yarın ele almayı teklif etti" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakereler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğunu duyurmuştu.