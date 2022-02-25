Borrell, AB Dışişleri Bakanlarının Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle olağanüstü gerçekleştirdikleri toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldığını ifade etti.

Şampiyonlar Ligi Finalinin de Rusya'da yapılmayacağını belirten Borrell, Formula Bir GrandPrix'inin Rusya ayağının da iptal edildiğini duyurdu.

Borrell, AB'nin, Moskova yönetiminin uluslararası platformlardan izole edilmesi için tüm temsilciliklerine talimat verildiğini, hatta Rusya'nın veto edeceğini bilmesine rağmen bu akşam bu ülkenin kınanması için BM Güvenlik Konseyinde destek toplamaya çalışacağını, gerekirse Genel Kurulda destek arayacağını dile getirdi.

Rusya'nın Batı Balkanlar'da "provokasyonlar yapacağını" kaydeden Borrell, özellikle Bosna Hersek'in bundan etkileneceğini, bu nedenle bu ülkeye rezerv gücü harekete geçirme kararı aldığını aktardı.

Ekonomik yaptırımlar

Borrell, "Rusya'daki rejimin desteklenmesinde önemli bir ekonomik rolü olan herkesi hedef alan bir teklifi kabul ettik" dedi.

Rusya'nın en önemli sermaye piyasalarına erişimini kestiklerini vurgulayan Borrell, böylece ülkeye para akışını önemli ölçüde sınırladıklarını anlattı.

Borrell, "Yeni yaptırımlar Rus bankacılık sisteminin yüzde 70'ini hedef alıyor." diye konuştu.

Rusya kamu şirketlerinin de AB yaptırımları kapsamına dahil edildiğini anlatan Borrell, bu tedbirlerin ülkenin borçlanma maliyetini artıracağını, enflasyonunu yükselteceğini ve sanayisine zarar vereceğini ifade etti.

Oligarklar listelendi

Josep Borrell, Rus halkını hedef almadıklarına dikkati çekerek, aralarında oligarkların yer aldığı Rus finans dünyası ile bağlantılı 26 kişiyi de yaptırım listesine ilave ettiklerini söyledi.

Gelecekte 3. yaptırım paketi hazırlanması konusunda bir soru üzerine Borrell, "Her şey masada" dedi.

Borrell, Rusya'nın bankacılıkta uluslararası fon transfer sistemi olan SWIFT'ten çıkarılması konusunda görüşmelerle ilgili bir soru üzerine, "SWIFT'ten çıkarmayı değerlendirdik. Bu konuda ülkeler arasında oybirliği sağlanamadı. Bu yeni pakette yok ama gelecekte masaya gelebilir" yanıtını verdi.