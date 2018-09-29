Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD dahil bazı ülkeler, Astana sürecini baltalamaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin de arasında olduğu bazı ülkeleri, Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki iç savaşı sona erdirmeye yönelik çabalarını ve Astana sürecini baltalamaya çalışmakla suçladı.

Sergey Lavrov, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerinde yaptığı konuşmanın ardından, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"ABD dahil bazı ülkeler, Astana sürecini baltalamaya çalışıyor"

Lavrov, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura'ya Suriye'de yeni Anayasa komitesini toplaması ve Ekim ayı sonuna kadar rapor vermesi çağrısını eleştirdi.

Söz konusu 7 ülkenin Birleşmiş Milletlerin barış çabalarını ve Astana sürecini baltalamaya çalışmak ve kendi görüşlerini De Mistura'ya dikte ettirmekle suçlayan Lavrov, "Militanlar ve ağır silahlar, İdlib'de silahlardan arındırılmış bölgeden başka yerlere transfer ediliyor" dedi.

"Türkiye'nin ılımlı muhalifleri el-Nusra'dan ayırmasını umuyoruz"

Rus bakan " Türkiye siyasi süreçte yer alacak muhalifleri el Nusra'dan ayırma sorumluluğunu aldı. Bu kolay bir iş değil. Obama yönetimi bize birçok kez söz verdi, yapamadı, mevcut yönetimde yapamadı. Türkiye'nin ılımlı muhalifleri el-Nusra'dan ayırmasını umut ediyoruz" diye konuştu.

Lavrov ayrıca Rus uçağının düşürülmesinin ardından Suriye'ye ''S-300 hava savunma sistemi sevkiyatının başladığını açıkladı ve "Askerlerimizin güvenliğini yüzde yüz sağlayacağız" dedi.

"Anlaşmanın korunması için çalışacağız"

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın korunması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Lavrov, Amerikan yaptırımları ardından İran'ın petrolünü satabilmesi için bir barter yani takas sistemi olasılığının da değerlendirildiğini söyledi.

"ABD ile ilişkilerimiz muhtemelen en kötü döneminde"

Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere de değinen Lavrov " İlişkilerimiz kötü. Muhtemelen en kötü döneminde" dedi.

Diyaloğun önemini vurgulayan Lavrov, Putin ve Trump'ın karşılıklı olarak resmi davette bulunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: TRT Haber