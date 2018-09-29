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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Rum tarafı çözümsüzlükte ısrar ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Rum tarafı çözümsüzlükte ısrar ediyor

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Akıncı, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili "Geldiğimiz aşamada bundan sonrası için nasıl bir yol izlenmeli konusunda geçen yıl genel sekretere söylediğimizi yeniden altını çizerek bu toplantımızda vurguladık. Nedir bu? Bir kere eski müzakere süreci kapanmıştır artık. Aynı şeyleri tekrarlayarak farklı yerlere varmak mümkün değil. Dolayısıyla ucu açık müzakerede ısrar eden Rum tarafının aslında çözümsüzlükte ısrar ettiği çok net ortada. Sonuç odaklı, takvimli ve stratejik bir anlaşmayı hedeflemek gerekiyor." dedi.

Görüşmeye KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Guterres'in Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rose Mary DiCarlo ve Kıbrıs Danışmanı Jane Hull Lote de katıldı.

Kaynak: TRT Haber, DHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustaf, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterr
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