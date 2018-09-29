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ABD, Basra Konsolosluk binasında hizmetleri durdurdu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ın Basra şehrinde bulunan ABD Konsolosluk binasından artık hizmet verilmeyeceğini duyurdu.

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ABD, Basra Konsolosluk binasında hizmetleri durdurdu

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo'nun Basra Konsolosluğu kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Pompeo'nun, Basra Konsolosluk binasında artık hizmet verilmemesi yönünde karar aldığını aktaran Nauert, "ABD'nin Bağdat elçiliği, Basra bölgesinde bulunanlara tam hizmet vermeye devam edecek." dedi.

Ayrıca Nauert, ABD'nin Irak'ın güney bölgesindeki Irak halkını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Bakan Pompeo da yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Irak'taki çalışanlarına yönelik herhangi bir saldırıda İran'ı sorumlu tutacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak, Basra, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
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