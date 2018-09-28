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Hollanda'da öğrenciler bir üniversiteyi işgal etti

Hollanda'da öğrenciler, çeşitlilik, çalışma şartları ve eğitim seviyesine fazla önem verilmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

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Hollandada öğrenciler bir üniversiteyi işgal etti

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, yüzleri maskeli bir grup öğrenci, hükümeti ve Amsterdam Üniversitesini (UVA) protesto amacıyla üniversiteye ait bir binayı işgal etti.

Eyleme katılan ve yürüyüş yapan öğrenciler, "Ulusal Eylem Haftası" dolayısıyla üniversitelerin bütçesinde yapılan kesintileri ve çalışma şartlarını protesto etti.

Üniversite önünde toplanan öğrenciler, binanın girişlerini kapatarak, "Eğitim için yürüyüş" ve "Bunu yapamazsınız" pankartları açarak, "Dayanışma zamanı" ve "Mücadele et, eğitim bir haktır" sloganları attı.

Öğrencilerin eyleme son vermesini isteyen Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın çabaları yetersiz kalınca, öğrencilerin direnmesine rağmen bina akşama doğru polis tarafından boşaltıldı. 

Ulusal Öğrenci Sendikaları Konfederasyonu'nun (LSVb) çağrısıyla harekete geçen öğrenciler, pazartesi günü 6 farklı kentte bulunan 11 üniversitede, öğretim görevlilerinin de destek verdiği ulusal eylem başlatmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Hollanda
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