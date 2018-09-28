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İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 çocuğu gözaltına aldı

İsrail askerleri Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yaşları 11, 12 ve 13 olan Filistinli 3 çocuğu gözaltına aldı.

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İsrail askerleri Batı Şeriada 3 çocuğu gözaltına aldı

Ramallah'ın batısındaki Nebi Salih Köyü Meclis Başkanı Naci et-Temimi, İsrail askerlerinin köye düzenlediği baskın sırasında çıkan arbedede 3 çocuğun gözaltına alındığını söyledi.

Gözaltına alınan çocukların isimlerinin Samir Bilal et-Temimi, Ahmed Muhammed Hamdan ve Muhammed Abdullatif et-Temimi olduğunu aktaran Temimi, İsrail askerlerinin 3 çocuğu köye yakın bir kampa götürdüğünü kaydetti.

Girişinde İsrail askerlerine ait bir kontrol noktasının bulunduğu Nebi Salih Köyü, sık sık askerler ile Filistinliler arasında yaşanan gerginliklere sahne oluyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: israil, Batı Şeria
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