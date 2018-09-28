Yemen'de Husilerin kalesi Sada'da 13 militan öldürüldü

Orduya ait "26sepnews.net" isimli internet sitesinin haberine göre, Özel Kuvvetler 102. Operasyon Tugayı Komutanı Albay Kenan el-Ahsab, "ordu güçlerinin titiz çalışmaları sonucu Sada'nın Bakım İlçesi'ne ani bir baskın gerçekleştirildiğini" söyledi.

Ahsab, düzenlenen operasyonda aralarında "Abdullatif el-Eşul" adı verilen grubun komutanının da bulunduğu 12 Husinin öldürüldüğünü belirtti.

Haberde ayrıca Husiler ile ordu güçleri arasında çıkan çatışmada Husilerin El-Melahit Cephesi'ndeki ikmal ve destek sorumlusu Ebu Mekya'nın da öldürüldüğü kaydedildi.

Yemen ordusu yaklaşık 2 yıl önce Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentinin Bakım ve Ketaf el-Buka ilçelerinde cephe açmış, son aylarda da Zahir, Razıh, Şeza ve Haşve ilçeleriyle kentteki cephe sayısını artırmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA