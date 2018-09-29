Boko Haram Kamerun'da 4 sivili öldürdü

Uzak Kuzey bölgesi yöneticisi Bakari Midjiyawa, Boko Haram saldırıları nedeniyle terk edilmiş Tala Mala Brahim köyünde bir okulda 4 kişinin cesetlerinin bulunduğunu belirtti.

Kurbanların Tala Mala Brahim'de bulunan topraklarında çalışmak için köye gittiklerini anlatan Midjiyawa, Boko Haram militanlarının geceyi boş okulda geçirmeye karar veren köylülere saldırdığını, 4'ünü ise öldürdüğünü kaydetti.

Askeri kaynaklar, terör örgütünün Uzak Kuzey'de bu hafta düzenlediği saldırılarda 12 sivil ve 6 askerin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Boko Haram 9 yılda binlerce kişiyi katletti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2014'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Uluslararası Kriz Grubuna (ICG) göre, Boko Haram, Uzak Kuzey bölgesinde bugüne kadar 2 bin sivil ve askerin ölümüne neden oldu, en az bin kişiyi kaçırdı.

Kaynak: AA