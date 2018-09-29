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Trump 854 milyar dolarlık bütçe tasarısını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin geçici olarak faaliyetlerine ara vermesini önleyecek 854 milyar dolarlık bütçe tasarısını onayladı.

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Trump 854 milyar dolarlık bütçe tasarısını onayladı

ABD'nin Savunma, Sağlık, Çalışma ve Eğitim Bakanlıklarına, 1 Ekim'de başlayacak yeni mali yılı boyunca finansman sağlayacak 854 milyar dolarlık bütçe tasarısı Trump'ın imzasıyla yasalaştı.

Federal hükümet kapsamındaki diğer bakanlık ve kuruluşlara ise 7 Aralık 2018'e kadar harcama yetkisi veren bütçe, Temsilciler Meclisi ve Senatodan daha önce geçmişti.

Trump'ın Meksika sınırına örülmeye başlanan duvar için finansman içermediği için eleştirdiği bütçe tasarısını onaylaması, hükümetin kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde geçici olarak kapanmasını engelledi.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: abd başkanı donald trump, bütçe tasarısı
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