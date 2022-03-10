Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın dış borcunu ödemesiyle ilgili sürecin, yaptırımlar nedeniyle dondurulan rezervleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Dış borçlarını dövizle ödeyebileceklerini belirten Siluanov, "Dış borcun öncelikle dövizle ödenmesine yönelik talimat vereceğiz. Ancak bu sadece eğer rezervlerimize tekrar erişebilirsek gerçekleşir" dedi.

"Her koşulda borçlarımızı ödemeye niyetliyiz"

Siluanov, Rusya'nın rezervlerine erişememesi halinde ise rubleyle ödeme yapacaklarına işaret ederek, "Eğer dondurulan rezervlerimize erişimimiz tekrar sağlanmazsa dış borcumuzu rubleyle öderiz. Her koşulda borçlarımızı ödemeye niyetliyiz" diye konuştu.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.