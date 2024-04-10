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Dünya
AA 10.04.2024 20:25

Rusya: BMGK'nın Gazze'de ateşkes talep eden kararının uygulanması zorunlu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de acilen ateşkes talep eden kararının tüm BM üyesi ülkelerce uygulanması gerektiğini söyledi.

Rusya: BMGK'nın Gazze'de ateşkes talep eden kararının uygulanması zorunlu
[Fotograf: Reuters]

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Zaharova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de acilen ateşkes talep eden kararını 25 Mart'ta kabul etmesi ve İsrail'in bu karara uymaması ile ilgili soruyu yanıtladı:

"BM Tüzüğünün 25. maddesine göre, BM'ye üye devletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uymayı ve kararlarını uygulamayı kabul ediyor. Güvenlik Konseyinin kararlarının tüm BM ülkelerince uygulanması zorunlu. Buna göre BMGK gerektiğinde kararlara uyulmamasını değerlendirme yetkisine sahiptir. Bu, 25 Mart'ta onaylanan ve Gazze'de acilen ateşkes talep eden 2728 sayılı karar için geçerlidir. Rusya, söz konusu kararın acilen uygulanmasından yana."

ABD'nin, bu kararın bazı hükümlerine karşı çıktığına dikkati çeken Zaharova, bu pozisyonun "yıkıcı" olduğunu vurguladı.

"Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimaline hazırız"

Zaharova, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme yönündeki açıklamalarıyla ilgili soru üzerine "Bu saldırgan açıklamaları dikkate aldık. Durumun her türlü gelişimine hazırız." dedi.

Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların uygulanmasını da değerlendiren Zaharova, "Yaptırımlar, bölgeyi daha güvenli hale getirmiyor." diye konuştu.

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Rusya Birleşmiş Milletler Gazze Güvenlik Konseyi İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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