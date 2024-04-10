Kuzey Amerikalı akademisyenlerden İsrail'e eğitimi hedef almasına tepki

Kuzey Amerikalı 1953 akademisyenin online imza attığı açık mektupta, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren ayrım gözetmeyen bombalamaları ve kara saldırısının kitlesel sivil ölümleri ve yaralanmalarla 2,3 milyon Filistinli için geniş çaplı bir yıkım oluşturduğu belirtildi.

Akademisyenlerin, İsrail’in Gazze’deki üniversitelere ve okullara sistematik ve kasıtlı saldırılarını dehşetle izlediği vurgulanan açıklamada, “Gazze’deki meslektaşlarımız, öğrencileri ve eğitim altyapılarıyla birlikte hem doğrudan hedef alındı hem de ayrım gözetmeyen saldırılarla yok edildi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze’deki 12 üniversitenin tamamının yıkıldığı veya hasar gördüğüne işaret edilerek, İsrail’in saldırılarının çocukların hayatını da mahvettiği ve bugüne kadar yaklaşık 6 bin okul çağındaki çocuğun öldürüldüğü ve 10 bininin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail’in saldırılarında yaklaşık 964 öğretmen ve okul yöneticisinin öldürüldüğü ve 960’ının da yaralandığı belirtilen açıklamada, ocak itibarıyla Gazze’deki okulların yüzde 76’sının yıkıldığı veya hasar gördüğü vurgulandı.

“Filistin eğitimini hedef almak, uzun zamandır (İsrail) işgalin temel taktiği olmuştur.” ifadeleri kullanılan açıklamada imzası bulunan isimlerin, İsrail’in Gazze’deki akademisyenleri, öğrencileri, eğitim kurumlarını ve kültürel miras alanlarını, uluslararası insan haklarını ihlal ederek sistematik şekilde hedef almasını kınadıkları belirtildi.

Açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulması ve ablukasının sona erdirilmesi talep edilerek, Kuzey Amerikalı üniversitelerin, hükümetlerin, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin Gazze’deki okullar, üniversiteler ve eğitim kurumlarının yeniden inşasını desteklemesi çağrısı yapıldı.