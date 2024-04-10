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Dünya
AA 10.04.2024 16:14

Gazze'deki hükümet: İsrail soykırımı bayramda da devam ediyor

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ve soykırım işlemeye bayramda da devam ettiğini açıkladı.

Gazze'deki hükümet: İsrail soykırımı bayramda da devam ediyor
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Ramazan Bayramı'nda da saldırılarını, Filistin halkına yönelik soykırım ve etnik temizliğini sürdürüyor." denildi.

Bayram arefesinde Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 14 kişinin öldürüldüğü hatırlatılan açıklama şöyle devam etti:

"Gazze, Ramazan Bayramı'nı şehitlerle, yaralılarla büyük bir hüzün ve acıyla karşıladı. İşgal güçleri evleri ve sivil kurumları hedef almaya devam ediyor.

İşgal güçlerinin işlediği soykırımdan, işgale hala yeşil ışık yakan, silah ve mühimmat desteği veren ABD yönetimi ve Başkanı Joe Biden sorumludur."

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Açıklamada, İsrail'in Müslümanların ve Filistin halkının değerlerini hafife aldığı vurgulanarak bayram sabahında savaş uçaklarının Gazze semalarında uçarak saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail'in Gazze halkını, kadınları ve çocukları bayram kutlamalarından mahrum ettiği ve bayram sevincini elinden aldığı ifade edilen açıklamada, Filistin halkına yönelik soykırım savaşı yürüten İsrail'in saldırılarına son verilmesi için baskı yapılması istendi.

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