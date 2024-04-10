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Dünya
AA 10.04.2024 16:14

Filipinler: ABD ve Japonya'yla yapılacak zirve Güney Çin Denizi'nde işbirliğini de kapsayacak

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr; ABD, Filipinler ve Japonya arasında düzenlenecek üçlü zirve kapsamında Güney Çin Denizi'nde işbirliğini artırmaya ve güvenlik ile seyrüsefer özgürlüğünü korumaya yönelik bir anlaşma yapılacağını söyledi.

Filipinler: ABD ve Japonya'yla yapılacak zirve Güney Çin Denizi'nde işbirliğini de kapsayacak

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre Marcos Jr, zirveye katılmak üzere ABD'ye hareket etmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zirvede esas olarak 3 müttefik arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Marcos Jr, bu kapsamda Güney Çin Denizi'nde işbirliğinin geliştirilmesinin de ele alınacağını ifade etti.

Marcos Jr, zirvede Güney Çin Denizi'nde güvenlik ve seyrüsefer özgürlüğünü korumaya yönelik bir anlaşmaya imza atabileceklerinin altını çizdi.

Üç ülke arasındaki anlaşmanın ayrıntılarının, ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşmeleri esnasında netleşeceğini söyleyen Marcos Jr; altyapı, yarı iletkenler, siber güvenlik, yenilenebilir enerji ve savunma gibi kilit alanlarda da Japonya ve ABD ile işbirliğini ilerletmenin yollarını istişare edeceğini kaydetti.

Çin'in bölgesel nüfuzu karşısında Biden, Japonya ve Filipinler liderlerini buluşturuyor

ABD, Japonya ve Filipinler liderleri ilk kez düzenlenecek üçlü zirvede, Çin'in artırdığı bölgesel nüfuzu karşısında Hint-Pasifik'te barış ve istikrar için işbirliğini hedefliyor.

Biden'ın ev sahipliğinde Washington'da düzenlenecek zirve; ABD, Japonya ve Filipinler liderlerini bir araya getirecek ilk üçlü zirve olacak. Zirvede, ABD ve Japonya, Tayvan Boğazı'na yakınlığı ve önemli deniz hatlarının kesişim noktası Filipinler ile "Hint-Pasifik'te barış ve istikrar" için işbirliğini derinleştirecek.

Biden, Marcos Jr. ve Kişida, Çin'in siyasi ve askeri nüfuzunu artırdığı bölgede, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonuyla üçlü savunma potansiyelini tahkim edecek.

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