Çok Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.04.2024 15:29

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 482'ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 482'ye yükseldi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 482'ye çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 187 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 122 Filistinli daha hayatını kaybetti, 56 Filistinli yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 33 bin 482'ye, yaralı sayısı da 76 bin 49'a yükseldi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Almanya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği binayı kundakladığı şüphesiyle 1 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:35
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
15:47
Erdoğan'ın bayram diplomasisi sürüyor
15:20
Almanya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği binayı kundakladığı şüphesiyle 1 kişi tutuklandı
15:16
"Yapamazsın" diyenlere inat ilçenin ilk kadın muhtarı oldu
14:58
Otomobil sulama kanalına devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
14:53
Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 333 milyon dolara çıktı
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü Taksim'de kutlandı
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü Taksim'de kutlandı
FOTO FOKUS
Gazze'de yağmur altında bayram namazı
Gazze'de yağmur altında bayram namazı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ