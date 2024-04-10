Çok Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.04.2024 16:01

Batı Şeria'da sivil Yahudi işgalciler 4 Filistinliyi yaraladı

Batı Şeria'da sivil Yahudi işgalcilerin saldırısında 4 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'da sivil Yahudi işgalciler 4 Filistinliyi yaraladı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup sivil Yahudi işgalci, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Burka beldesine baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile Yahudi işgalciler arasında arbede yaşanırken, Yahudi işgalciler Filistinlilere ateş açtı, bölgedeki bir koyun çiftliğini ateşe verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yahudi işgalcilerin Burka beldesine saldırısında 3'ü gerçek, 1'i plastik mermiyle 4 Filistinli yaralandı.

Yaralılar arasında 15 yaşında bir çocuk da bulunuyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi işgalcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile sivil Yahudi işgalcilerin saldırılarında 460 Filistinli hayatını kaybetti.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 482'ye çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:08
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
16:28
ABD'de mart enflasyonu belli oldu
16:26
Gazze'deki hükümet: İsrail soykırımı bayramda da devam ediyor
16:16
Filipinler: ABD ve Japonya'yla yapılacak zirve Güney Çin Denizi'nde işbirliğini de kapsayacak
16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset yolculuğumuzu aynı şekilde sürdüreceğiz
15:35
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
78 yıllık bayram geleneği, çocukları sevindirdi
78 yıllık bayram geleneği, çocukları sevindirdi
FOTO FOKUS
Gazze'de yağmur altında bayram namazı
Gazze'de yağmur altında bayram namazı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ