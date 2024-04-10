Batı Şeria'da sivil Yahudi işgalciler 4 Filistinliyi yaraladı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup sivil Yahudi işgalci, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Burka beldesine baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile Yahudi işgalciler arasında arbede yaşanırken, Yahudi işgalciler Filistinlilere ateş açtı, bölgedeki bir koyun çiftliğini ateşe verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yahudi işgalcilerin Burka beldesine saldırısında 3'ü gerçek, 1'i plastik mermiyle 4 Filistinli yaralandı.

Yaralılar arasında 15 yaşında bir çocuk da bulunuyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi işgalcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile sivil Yahudi işgalcilerin saldırılarında 460 Filistinli hayatını kaybetti.