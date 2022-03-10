Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, Avrupa Konseyi’nde yer almayacağını duyurdu
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Avrupa Konseyi’nde bundan sonra yer almayacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya düşmanca davranan Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin "Avrupa Konseyi'nin çizgisini ve Avrupa’da ortak insani hukuk alanını ihlal etmeye devam ettiği” ifade edildi.
Rusya’nın Avrupa Konseyi’ne katılmayacağının belirtildiği açıklamada “Rusya, örgütün Batı üstünlüğü ve narsisizm platformuna dönüşmesinde yer almayacak” ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Rusya Ukrayna Avrupa Birliği NATO
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