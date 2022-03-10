Avrupa Birliği liderleri Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Fransa'da toplandı.

Fransa'nın Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune, Ukrayna için bir "dayanışma jesti" olarak AB'ye hızlı bir giriş yapması ile ilgili uluslararası tartışmalara atıfta bulunarak, "Zaman alacak" dedi.

Avrupa Birliği liderleri, Rusya'ya daha az bağımlılık mesajı amacıyla Rus petrol, gaz ve kömür alımını aşamalı olarak durduracak.

Ancak liderlerin hazırladığı taslak bildirgeye göre, Ukrayna'ya istediği hızlı AB üyeliğinin sunulması pek mümkün değil.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB üyeliği için başvuru metnini imzalamıştı.