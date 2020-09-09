Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus Başsavcılığının Navalnıy'ın zehirlenmesi iddiasıyla ilgili Almanya'ya 27 Ağustos'ta başvuruda bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Almanya'ya Navalnıy'ın biyokimyasal tahlil sonuçları dahil muayenesine ilişkin bilgileri vermesi konusunda ısrar etmeye devam ediyoruz. Bu bilgilerin eksikliği, Rus polisinin olayın nedenlerini tespit etmek için gerekli tüm mekanizmaları kullanmasını engelliyor." ifadesine yer verildi.

Rus sağlık uzmanlarının Alman mevkidaşlarına diyalog kurma teklifinde bulunduğu belirtilen açıklamada, Alman tarafının bu süreci yavaşlattığı öne sürüldü.

G7 ülkelerinin Navalnıy'ın zehirlendiği iddiasıyla ilgili ortak açıklama yaptığı anımsatılan açıklamada, "Almanya'nın yapıcı olmayan yaklaşımıyla Rusya'ya yönelik temelsiz baskılar da devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere Dışişleri Bakanları, dün Navalnıy’ın zehirlenmesine dair ortak yazılı açıklama yayımlayarak, Rusya yönetimine suikast girişiminin arkasındaki faillerin bulunması çağrısında bulunmuştu.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Kremlin yönetimine muhalif Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini daha önce açıklamıştı.