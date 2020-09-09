ABD merkezli Fox News'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Nobel'e aday gösterildi.

Haberde, Trump'ın, İsrail ile BAE arasındaki "tarihi barış anlaşması"na sağladığı katkılar gerekçesiyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği bilgisi verildi.

Adaylık Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından sunuldu. Norveç Parlamentosunun bir üyesi olan Christian Tybring-Gjedde dünya çapında uzayan çatışmaları çözme çabalarından dolayı Trump'a övgüde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği bir miting sırasında, 2019 Nobel Barış Ödülü’nü kendisinin alması gerektiğini ima etmişti.

Ödülün kendisine verilmesi gerektiğini ima eden Trump, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Size Nobel Barış Ödülü hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım. Ardından duydum ki Nobel Barış Ödülü'nü bu ülkenin başındaki kişiye (ülkeyi kurtardığı için) vermişler. Ve dedim ki, 'Ne? Bununla ilgili bir şeyler yapmadım mı?'. Evet, ama bilirsiniz işte, bu şekilde. Büyük bir savaşı engelledim. Birkaç tanesini engelledim."