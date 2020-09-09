Haber Giriş: Kaynak: AA
Sırbistan Sırp Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma planından geri adım attı
Tel Aviv’deki Sırp Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımayı taahhüt eden Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic geri adım attı. Vucic, Avrupa’ya gelince baskılar üzerine ülkesinin Kudüs konusunda henüz bir karara varmadığını ifade etti.
Kosova ve Sırbistan liderleri Brüksel'de bir araya geldi.
Kudüs'e büyükelçilik açma konusunda soruları cevaplayan Sırp lider Vucic,
"Sırbistan henüz o sayfayı açmadı." dedi.
Avrupa Birliği temsilcilerinin Brüksel'deki toplantıda Kosova ve Sırbistan liderlerini Kudüs konusunda uyardığı ifade ediliyor.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Vucic'in de katıldığı imza töreninde Sırbistan'in İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.
Açıklama sırasında Vucic’in durumdan habersiz bir görüntü vermesi şaşkınlık yaratmış ve bu maddeden haberdar olmadığı iddia edilmişti.
Etiketler: Sırbistan büyükelçilik kudis israil Tel AvivSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 12:29
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