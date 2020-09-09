Kosova ve Sırbistan liderleri Brüksel'de bir araya geldi.

Kudüs'e büyükelçilik açma konusunda soruları cevaplayan Sırp lider Vucic,

"Sırbistan henüz o sayfayı açmadı." dedi.

Avrupa Birliği temsilcilerinin Brüksel'deki toplantıda Kosova ve Sırbistan liderlerini Kudüs konusunda uyardığı ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Vucic'in de katıldığı imza töreninde Sırbistan'in İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

Açıklama sırasında Vucic’in durumdan habersiz bir görüntü vermesi şaşkınlık yaratmış ve bu maddeden haberdar olmadığı iddia edilmişti.