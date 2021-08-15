Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, Afganistan konusunda BMGK'nın acil toplanması için çalışıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'daki duruma ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin acil toplanması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
Kabulov, Rus Ria haber ajansına Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Afganistan'daki duruma ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil toplanacağını belirten Kabulov, "Bu konuda çalışıyoruz. Meslektaşlarımız bununla yakından ilgileniyor ancak bu, artık durumu değiştirmez, şimdi toplantı yapmak yerine önceden düşünmek gerekirdi." ifadesini kullandı.
Rusya'nın Kabil Büyükelçiliğinin Afganistan'dan tahliye edilmeyeceğini aktaran Kabulov, Taliban'ın, ülkedeki diplomatik misyonlarının güvenliğini garanti ettiğini kaydetti.
Etiketler: Rusya Afganistan Taliban
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