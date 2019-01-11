Zaharova, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay ABD askeri birliklerinin Suriye'den çekileceği yönündeki açıklamasını hatırlatan Zaharova, "Bu bağlamda Kürtlerin Şam ile diyalog kurması özel önem taşıyor. Bizim birçok kez dile getirdiğimiz gibi Kürtler Suriye toplumunun parçasıdır. Kürt nüfusunun bulunduğu bölgelerin hükümetin kontrolüne girmesi, Suriye'nin komşularının güvenliğine yönelik riskleri etkisizleştirecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye'den çekiliyor gibi görünse de kalmak için bahane aradığını söyleyen Zaharova, Washington'un stratejilerinin bilinmemesi nedeniyle ABD'nin Suriye'den çıkacağından emin olamadıklarını dile getirdi.

Sözcü Zaharova, "Şu anda çekiliyorlarmış gibi görünüyor ama bir aşk filminde olduğu gibi kalmak için de bahane arıyorlar." dedi.

Suriye'den Amerikan askeri birliklerinin çekilmesinin doğru bir adım olacağını ifade eden Zaharova, "Amerikalılar ayrıldıktan sonra boşalacak bölgelerin Suriye hükümetinin kontrolüne gireceğine inanıyoruz." dedi.

Moskova'nın, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili davayı takip ettiğini anımsatan Zaharova, dava sonucunda suça karışan herkesin ortaya çıkarılacağından ve yasalara uygun cezalandırılacağından hareket ederek duruşmayı izlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA