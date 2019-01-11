Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Agnes von der Muhll, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Fransa, İran'ın füze programının ABD Güvenlik Konseyinin 2231 numaralı kararına uygun olmadığını hatırlatıyor." dedi.

Sözcü, İran'a, balistik füze teknolojisinin kullanıldığı tüm faaliyetleri durdurma çağrısı yaptı.

İran'ın uydu açıklaması

Geçtiğimiz gün eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'yi anma töreninde konuşan Ruhani, İran'ın savunma gücü ve teknolojisinin Rafsancani'nin emeklerinin bir sonucu olduğunu belirterek, "Gelecek hafta kendi ürettiğimiz roketlerle uzaya 2 uydu fırlatacağız." demişti.

ABD'den daha güçlü yaptırım tehdidi

Tahran yönetimi bir önceki hafta, 90 kilogram ağırlığındaki sivil amaçlı uydu Peyam’ı (Mesaj), Simorg (Anka Kuşu) adlı uydu taşıyıcı roketini kullanarak uzaya göndermeyi planladığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın gelecek aylarda fırlatmayı planladığı uzay araçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu araçlarda kullanılan teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu savunarak, Tahran yönetimini sürecin durdurulmaması durumunda daha güçlü ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.

Kaynak: Reuters, TRT Haber